Seks bjørner kan felles på lisens

Nyheter

Miljødirektoratet har vedtatt en lisensfellingskvote på to bjørner i Trøndelag og én i Troms. I tillegg kan det felles to bjørner i Hedmark og én i Oppland.

For Hedmarks del gjelder dette to bjørner som står igjen på rovviltnemndas felles kvote for skadefelling og lisensfelling. I Oppland har rovviltnemnda åpnet for lisensfelling av én bjørn, opplyser Miljødirektoratet.

På grunn av skadesituasjonen har direktoratet vedtatt en lisenskvote på én bjørn i Troms, nærmere bestemt i Bardu, og to bjørner i Trøndelag, der det er aktuelt på Fosen og i Selbu og nærliggende områder.

Fellingsområdene er avgrenset til skadeområdene og ligger utenfor forvaltningsområdet for bjørn.

– Vi har ligget under Stortingets vedtatte bestandsmål i flere år og må være restriktive med fellingskvoter. Store skader noen steder gjør at vi likevel velger å åpne for uttak i avgrensede områder. Dette vil være lisensfelling rettet mot hannbjørner som oppholder seg utenfor bjørneprioriterte områder og som i mindre grad vil ha noe å si for oppnåelse av bestandsmålet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.