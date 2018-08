Halmdugnad for tørkerammede bønder

Nyheter

Med gråten i halsen har tørkerammede bønder på Østlandet tatt kontakt med lederen i Melhus bondelag for å høre om melhusbønder har halm til overs. Treskinga står for døra, og bondelagsleder Jorid Jagtøyen mener det er naturlig å stille opp for bønder som sliter etter den tørre sommeren.

Krisesamtaler

- Bønder ringer med gråtende stemme og er så fortvilte. Heldigvis er jeg sykepleier slik at jeg kan ta en krisesamtale samtidig, sier Jorid Jagtøyen.

Jagtøyen driver med såkornproduksjon og har nesten 300 mål. På åkrene dyrker hun sorten Marigold, og Jagtøyen er blitt fortalt at hun er den eneste i Trøndelag og en av de få i Norge som har denne typen torads bygg. Såkorn kan bli mangelvare i år som følge av skrinne avdelinger lenger sør, og bønder er blitt oppfordret av landbruksmyndighetene til å ta av egen avling for å skaffe nok såkorn. Jagtøyen forteller at såkornet Felleskjøpet kjøpte inn fra Frankrike, viste seg å inneholde floghavre.

- Halmen fra min åker går til naboen Anna Rathe som ikke har nok fôr til dyrene. Det er bønder i Melhus og Midtre Gauldal som ikke er nok fôr i år. Men mange bønder i Melhus har stilt seg velvillige når det gjelder forespørslene fra Østlandet, og jeg har fått tilbakemelding om at det er så mange hyggelige bønder fra Klett og gjennom Melhus. Jeg vil gjerne skryte av det kollegiale fellesskapet vi bønder i Melhus har med kriserammede bønder, forteller Jagtøyen.

Stor kornprodusent

Melhus bondelag har fulgt oppfordringa fra bondelaget på fylkesnivå og sentralt har kommet med om å bidra med en halmdugnad for å unngå at storfe blir slaktet i stor stil som følge av matmangel. Jagtøyen forteller at bondelaget har liste over bønder som kan kontaktes om halm, og at hun har formidlet kontakt når kriserammede bønder på Østlandet har ringt. Selv har hun hatt flere henvendelser fra bønder på Østlandet, og hun har formidlet kontakt med bønder i Melhus som kan ha halm å tilby. Jagtøyen opplyser at hun også har kontaktet de største kornprodusentene for å høre om de har halm til overs, og tilbakemeldinga fra dem er at de alle er blitt oppringt av bønder som trenger mat til husdyr.

- Melhus er den nest største kornkommunen i Trøndelag og har 35.000 dekar kornareal. Normalt sett ville en ikke ha tatt halmen oftere enn hvert tredje år fordi den har en gjødseleffekt. Bonden taper 50 kroner målet på å ta halmen. Men jeg har henstilt til medlemmene i Melhus bondelag om å bidra i halmdugnaden, sier Jagtøyen.

Det lokale bondelaget har 170 medlemmer inkludert sympatisører.

Kapasiteten

Skal halmen kunne brukes som dyrefôr, må den ammoniakkbehandles og det er begrenset kapasitet i Trøndelag på dette ifølge landbrukskontoret i Melhus som har sendt ut et brev med halmtips til kornbønder. Dessuten skal halmen fraktes, og Jagtøyen forteller at andre bønder har antydet at det må gå 80 trailerlass hver uke om det skal bli nok halm. Jagtøyen forteller at Tynset bondelag vil prøve å få til et organisert opplegg for å få brukt halmen fra Melhus. Dyrene må også vennes til halm i fôret.

- Vi må også ha en høst uten for mye regn slik at kornet ikke drukner. Blir det mye regn, må også vi dra til landbruksministeren for å be om krisepakke. Andre næringer har fått krisepakke. Med den krisen som har oppstått, er det blitt oppmerksomhet rundt hvor viktig landbruket i hele landet også for beredskapen, forklarer Jagtøyen.

Jagtøyen mener at nedslakting av husdyr som følge av fôrmangel vil gjøre det unødvendig å importere storfekjøtt fra utlandet og kan være et tap for avlsarbeidet.