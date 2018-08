Mann reddet på land etter å ha falt i Gaula

Nyheter

Fredag rett før klokka 11.30 melder politiet at det er igangsatt en redningsaksjon fordi en mann har falt i Gaula på Støren.

Politiet opplyser at mannen er tatt på land og at det foregår førstehjelp på stedet i form av hjerte- og lungeredning. Dette skjedde på ei elveør ved Gaula naursenter like ved Gaulabrua over elva.

- Ett vitne så at mannen drev nedover Gaula. Mannen er tatt på land av andre ved E6-brua på Støren, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Da Trønderbladet snakket med politiet klokka 11.37, var luftambulansen på vei til Støren. Litt senere melder politiet at luftambulansen har tatt med mannen til St. Olavs hospital. Luftambulansen landet på ei elveør like ved Gaulabrua.

- Foreløpig vet vi ingenting om tilstanden til mannen. Vi håper det går bra med ham, sier operasjonslederen.

Tror det er en svensk laksefisker

Foreløpig vet ikke politiet så mye om mannen som falt ut i elva, men tror at han har stått i elva og fisket da han falt uti.

- Vi har en mistanke om at det er en svensk statsborger. Han har falt i elva et stykke opp i elva og andre fiskere fikk tak i ham, sier operasjonsleder Olsen.

Politiet har foreløpig ikke kjennskap til om mannen hadde på seg redningsvest da han sto og fisket i elva.

Det var klokka 11.21 at politiet fikk melding om ulykka. Gaula har for tida økt vannføring som følge av regn i det siste, og en del laksefiskere står i elva.

Saken oppdateres!