Konduktørmangel fører til innstilte tog

Nyheter

Fredag var det igjen innstilte tog sør for Trondheim. Den ene avgangen var 07:57 som skulle ha gått mellom Trondheim og Oppdal. Tidligere i uka har det også vært en del innstilte tog, sier en togreisende som pleier å ta toget mellom Kvål og Trondheim når hun skal på jobb.

- Risiko og bingo

- I går var det også innstilt tog uten varsel på forhånd mellom Lundamo og Trondheim. Det er blitt en risiko og bingo hver dag om en kommer seg til jobb til riktig tid, forteller Ann Tove Buklev.

Må regne med lang reisetid Leserinnlegg: Pendler mener folk burde være klar over at det tar sin tid å kjøre gjennom anleggsområdet mellom Melhus og Trondheim.

Ferieavvikling og sykefravær

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB forklarer at innstillingene skyldes mangel på konduktører, og at dette er et problem særlig for Trøndelag.

- Vi er fryktelig lei oss for at dette skjer, og vi lever jo av at togene går, sier Lundeby.

Kunduktørmangel er altså ifølge pressesjefen årsaken til toginnstillinger for tida.

- Denne uka er den vanskeligste. For å få til togdrift, må ferieavviklinga deles inn i tre puljer. Denne uka er det full produksjon samtidig som at det er ferieavvikling. Våre ansatte har krav som andre ansatte, på å få avviklet ferie sammenhengende i sommerhalvåret. Ellers bryter vi ferieloven. Vi har også høyere sykefravær enn ellers, og da blir det færre å spørre om å jobbe overtid, sier Lundeby.

Ifølge pressesjefen har det også vært toginnstillinger som følge av akutt sykdom.

- Ofte tar det lenger tid å få tak i buss som erstatning enn at folk skal vente til neste tog. Dersom vi rekker å varsle om at toget er innstilt, vil folk få informasjon om det i appen slik at de rekker å forberede seg, opplyser Lundeby.

Ikke bare å ringe vikarbyrå

På spørsmål om det ikke burde tas inn vikarer som kan dekke opp denne uka, sier Lundeby at konduktørjobben ikke er en kompetanse som er å få kjøpe i markedet.

Ble frakjørt av rutebussen fordi den var full Busspassasjer mener at AtB nå burde ha lært at mange vil ta bussen til martnan.

- Det går på sikkerhet, service og kunnskap om hvordan togturene skal avvikles. Det er ikke bare å ringe Manpower, sier Lundeby.