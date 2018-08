Fest, fotball, fellesskap og friluftsliv

Nyheter

Denne helga er det rike muligheter til å samles enten det er i festlig, sportslig eller i handlemessig sammenheng. Fredag kveld kommer D. D. E til uteamfiet på Støren for å holde konsert, og det meldes om godt billettsalg.

Mange er også ventet til Too Far Gones jubileumskonsert i Melhus sentrum lørdag kveld. Lørdag kveld er det intimkonsert med lokale musikere og dans i Øveregga familiepark, og dette er et lukket arrangement med forhåndspåmelding.

I helga er det Melhuscup i Gruva, og der ventes det storinnrykk. Folksomt kan det også bli på Loppis på Støren (bildet) på søndag. Mulighet for handel er det også i Hauka på lørdag for Hauka grendalag har torgdag i Hauka forsamlingshus. Utstillere innen håndverk, mattradisjoner og kunst kommer for å ha salg fra boder.

Mange vil kanskje benytte helga til bærplukking eller til å gå i fjellet. Meteorologisk institutt melder at det kan bli skiftende vær.