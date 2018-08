Nyheter

En laserkontroll på Rognes på torsdag viste at det fortsatt er høyt fartsnivå på veien. Politiet melder at to fikk forenklet forelegg etter kontrollen som var i en 60-sone.

Les mer om kontrollen i juli

Høyeste hastighet ifølge politiet var 79 km/t.

Les også: politiet forferdet etter fartskontroll på Kotsøy

Enda fortere kjørte bilster under en fartskontroll i juli. Da mistet tre bilister førerkortet da UP hadde kontroll i 60-sona på fylkesveg 30 på Rognes.