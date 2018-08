Fikk gjenreist gammel bautastein

Nyheter

Takket være midler fra Riksantikvaren er den gamle bautasteinen på Skjegstad på Hølonda kommet seg på fote igjen. Tirsdag ble steinen gjenreist med bistand fra ulike aktører.

Arkeolog Merete Moe Henriksen ved NTNU vitenskapsmuseet har tidligere opplyst at bautasteinen kan ha stått for en mektig storbonde som enten var en mann eller en kvinne. Bautasteinen står nå på et gravfelt på Skjegstad på Hølonda, og det er oppdaget at det er minst 10 graver i feltet slik Trønderbladet tidligere har omtalt.

Under en utflukt Melhus historielag hadde i forrige uke, ble bautasteinen av Harald Langås omtalt som en såkalt jutulstein. Ifølge sagnet kastet jutulen steiner omkring i terrenget og flere steder er det såkalte jutulsteiner. Langås mener at bautasteinen på Hølonda kan ha blitt veltet av soldater som var på utmarsj fra ekserserplassen på Gravråk.

Arkeolog Kjell André Brevik anslår at bautasteinen kan ha blitt reist for 1500 år siden.

- Å sette opp bautasteiner er en langvarig tradisjon, og den fortsatte inn i kristen tid, sier Brevik.