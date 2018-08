Ordføreren vil ha meningen din

Nyheter

Det skjer i Kulturhuset torsdag 20. september, og målet er å skape politikk sammen. Det som fint kalles samskapende politikk.

– Vi ønsker å involvere innbyggere, lag, organisasjoner, næringsliv, ja alle som er en del av samfunnet vårt, sier ordfører Sivert Moen til kommunens egen avis.

Mat, mingling og saksbehandlere

Det politiske verkstedet starter på ettermiddagen, hvor kommunen byr på både mat og muligheten for mingling. Nok et fint ord, for å gå litt rundt og snakke med folk. Her holder også kommunens servicetorg åpent, og de har også med noen saksbehandlere. Så her kan du komme og snakke med dem direkte, dersom du har en sak eller søknad gående i det kommunale systemet. Og i denne fasen kan du fritt få snakke med både ordføreren og politikerne.

– Vi byr rett og slett opp til et party, eller gjestebud. Vi vil vise hva vi har skapt, og hva vi kan skape sammen, sier Moen.

Kjendis skal kåsere

De har en overraskelse på lur, de har nemlig det Moen kaller en «superkjendis». Vedkommende holdes hemmelig, men avsløres denne kvelden. Når arrangementet går mot slutten, skal denne kjendisen kåsere under tittelen «Skråblikk på dagen og Midtre Gauldal kommune».

De har også planer om å lage en video under denne fasen, hvor innbyggerne kan komme med tilbakemeldinger, meninger og forslag.

Litt senere ønsker ordføreren velkommen, og han skal også fortelle om prosjektet «Først til framtida», som omhandler den store satsingen på Støren Sør, med både nærings- og boligområder.

Får diskutere rundt bordene

Konsulentfirmaet PWC skal også holde et foredrag om blant annet hvordan fremtiden i kommunesektoren vil fortone seg.

Deretter skal kommunens ungdommer til pers. De ser for seg en kort seanse med sofaprat med en del ungdommer.

Deretter skal innbyggerne få lov til å både mene og diskutere, under det de kaller interaktiv innbyggerinvolvering. Her skal man sitte rundt ulike bord, og det skal være en kommunepolitiker på hvert av de ulike bordene.