Hevet Spitfire fra Samsjøen

- Vi har jobbet i 10 år for å få hevet flyet. Det var en fantastisk vellykket operasjon, sier Runar Vassbotn, leder i Norwegian Flying Aces.

Omkom i styrten

Mandag klarte dykkere fra Draugen froskemannsklubb og pilot fra Helitrans å få opp Spitfiren som styrtet i Samsjøen i Melhus i 1950. Ombord i flyet var 24 år gamle Finn Thorstensen som var på treningstur fra Værnes. Han omkom i flystyrten. Familien til 24-åringen satte opp minnesmerke ved Samsjøen. Først i 2011 ble Thorstensen funnet i Samsjøen, skrev NRK Trøndelag i august 2011.

Etter grundige forberedelser ble altså flyet hevet på mandag. Vassbotn forteller at Norwegian Flying Aces ble medeiere i prosjektet og bestemte seg for at flyet skal tas vare på. Målet er å få flyet flybart igjen. Øyvind Munch Ellingsen var den ifølge Vassbotn, som startet prosjektet.

Vassbotn forteller at dykkere fra Draugen froskemannsklubb fikk flyttet flydelene inn på grunnere vann, og at Helitrans deretter fikk løftet opp flyet i fire deler. Delene er blitt løftet opp på lastebil og skal fraktes til Notodden. 2. september skal flyet stilles ut slik at publikum kan få se det. Reparasjon av flyet vil ta flere år ifølge Vassbotn.

Her kan du se video av flyet etter at det ble hevet.

Sjelden flytype

- Det er bare omtrent 50 fly av denne type igjen i verden. Spitfire er en viktig del av norsk krigshistorie, og det er for lite kjent at det var en Spitfire-skvadron i England under krigen. De kjempet for vår frihet. Etter krigen holdt 331-skvadronen til på Værnes, og det var derfra piloten kom på treningsturen, sier Vassbotn.

Siden flyet har ligget i ferskvann, er det antatt at flydelene har svært lite rust. Dersom det er deler som ikke kan brukes eller mangler, kan det bygges nye ifølge Vassbotn.

- Vi har ikke regnet på hva dette vil koste. Det viktigste er å få gjort det, sier Vassbotn.

Spennende

Ole Magnus Aarhaug tok turen opp til Samsjøen på mandag, og fikk se at motoren og deler av vingene ble lagt på lastebil. Han forteller at flyet lå på 20-30 meters dyp slik at det ikke var mulig å se det selv om vannstanden i Samsjøen har vært lav i sommer.

- Det var spennende å se på dette, sier Aarhaug som regner med at han tar turen sørover for å se på flyet når det er ferdig restaurert.