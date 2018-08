Dropper å stenge tunnelene på E39 hele døgnet

Nyheter

Konsulentfirmaet Norconsult har vurdert konsekvensen av at tunnelene mellom Øysand og Orkanger skulle bli helt stengt gjennom et helt år mens oppgradering av tunnelene pågikk. Forslaget har skapt protester fordi faren for trafikkulykker var ventet å øke siden trafikken skulle ledes via smale og svingete fylkesveier. Ifølge Norconsult kunne det ha inntruffet 31 uønskede hendelser, og blant hendelsene påkjørsel av fotgjengere.

Trønderbladet har tidligere skrevet om konsulentrapporten der Norconsult slo fast at det var fare for at noe kunne gå galt. 12.000 kjøretøy hvert døgn ville ha endt opp på fylkesveg 800 (gammelveien) om tunnelene hadde blitt stengt døgnet rundt. For fylkesveg 800 ville dette ha betydd 12 ganger mer trafikk enn trafikken i et gjennomsnittsdøgn.

I tillegg til økt ulykkesfare, reagerte folk på at det ville bli mye trafikk gjennom tettstedene.

Nå har altså Statens vegvesen kommet fram til at oppgraderinga skal skje på kvelds- og nattestid. Tunnelene på E39 mellom Øysand og Thamshamn skal oppgraderes for å tilfredstille EUs tunnelforskrift. Forskrifta gjelder ikke for tunnelene på Støren fordi de er for korte. Derimot er forskrifta en vesentlig årsak til at E6-strekninga Ranheim-Værnes kom foran i Nye Veiers kø av E6-strekninger.

- Vil heller berge liv Ordfører Gunnar Krogstad mener at det er viktigere å berge liv på E6 mellom Melhus og Ulsberg enn å ta hensyn til tunnelforskriften på E6 nord for Trondheim.

Selv om E39 ikke stenges hele døgnet, må bilistene regne med at E39 er helt stengt enkelte helger, skriver vegvesenet på sin nettside.

Ifølge vegvesenet er det ikke fastsatt når oppgraderingsarbeidet skal starte.