Coop i Trøndelag gir bort overskuddsmat til dyrefôr

Store deler av Norge opplever for tiden en ekstremtørke som har vart siden starten av juni. Selv om kun deler av Trøndelag er rammet av tørken, går Coop bredt ut med et tiltak som omfatter alle butikker sør for Nordland.

- Coop er eid av kundene og har et samfunnsansvar på vegne av 1,6 millioner medlemmer hvorav mange er bønder. Vi har derfor jobbet for å finne tiltak som kan bidra til å løse de mange utfordringene våre fantastiske matprodusenter opplever som følge av ekstremtørken. Ett av tiltakene er at vi nå tilbyr overskuddsmat fra alle våre butikker og lagre i Trøndelag, sier Bjørn Vik-Mo, viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge, i en pressemelding.

Enkeltbutikker har gitt bort frukt, grønt, brød og bakervarer til dyrefôr lenge, men det legges nå til rette for at alle Coop sine butikker i Trøndelag kan gjøre det samme. I samarbeid med Norsk Gjenvinning sørger Coop for at maten sorteres ut fra øvrig overskuddsmat, og gjør det på den måten enkelt for bøndene å hente denne.

Bøndene vet selv best hvilke type mat som er egnet for deres dyr. Vik-Mo ber derfor de som måtte ha behov for ekstra fôr om å ta kontakt med sin lokale Coop-butikk, så vil de bidra så godt de kan.

- Vi sorterer ut frukt, grønt, brød og bakervarer fra øvrig matavfall. For dyrene er dette mat med høy fôrverdi, og vil kunne hjelpe i den krevende situasjonen. Vi håper bøndene tar kontakt, og går i dialog med sin lokale butikk for å inngå henteavtaler, sier Bjørn Vik-Mo.

Det overskuddet som ikke hentes av bønder, vil som normalt hentes av Norsk Gjenvinning og gå tilbake i kretsløpet som biogass. Mange butikker returnerer også brød tilbake til Coops bakeri, Goman, som leverer brødene til dyrefôr.