Too Far Gone gir vekk gitar under festen

Musikkarrieren til lersbyggen Ola Buan Øien i Too Far Gone kunne ha tatt slutt da han var ni år gammel.

Ikke tålmodig nok

– Mens broren min Roar lærte seg å spille gitar da han var fire år gammel, skulle jeg prøve da jeg var ni. Roar skulle lære meg å spille, men med det ble vanskelig og krevende med den tålmodigheten jeg er utrustet med. Opplæringa tok slutt etter en kveld, og jeg var rett og slett ikke moden nok, forteller Øien.

Ola forteller at han kom seg over tålmodighetskneika to år senere, og at han siden har han spilt mye. Nå er han i gang som doktorgradsstipendiat ved Nord Universitet der han ser nærmere på musikalsk lederskap, og da hvordan det er å lede et ensemble.

Too Far Gone drar landet rundt 25-åringen fra Melhus har fått nok av vinterglatte veier og satser heller på sommerfestivaler.

Gitarene

I jubileumsåret for Too Far Gone som kan se tilbake på 25 år som band, har Ola og de andre bandmedlemmene en ekstra omtanke for dem som mangler en gitar å spille på.

– Det koster penger å kjøpe en instrument og gå på kulturskolen. Derfor fikk vi ideen om at vi vil gi bort gitarer for å bidra til at flere skal få spille, sier Ola.

Morgan Instrumenter Norge har gitt 12 gitar til Too Far Gone, og under sommerfesten i Melhus sentrum skal gitar nummer 10 gis vekk. Under gitarutdelinger tidligere i år har bandet sett at folk har stått med tårer i øynene.

– Utvelgelsen skjer ikke ved at vi trekker ut en navnelapp fra en kurv, men ved at folk sender inn nominasjoner. Vi ønsker å få inn kortfattede søknader der det begrunnes hvorfor mottakeren burde få en gitar. Gitaren er verdt 5000 kroner og Ola bruker en dag på å spille inn gitaren som skal gis vekk. Det følger også med utstyr som stemmetoner og kabel. Søknadsfristen er fredag, sier Evjen som legger til at søknadene skal sendes til per@toofargone.no

Juryen består av Ola Buan Øien og Per Evjen, og de jakter både på enkeltpersoner og grupper som lag, organisasjoner, foreninger, barnehager og skoler. Vanligvis har det kommet inn 15–30 nominasjoner i forkant av hver utdeling, og lokalt forankrede søknader er blitt prioritert ifølge manageren.

Hjemmearenaen

– Vi er heldige som får spille på de store festivalene, men et absolutt høydepunkt er å få spille i hjembygda. Too Far Gone er et band fra Ler, og det er blitt en årlig tradisjon for oss å spille i Melhus. Sommerfesten er et profesjonelt og bunnsolid arrangement, og alt er tilrettelagt for at vi skal gi publikum en god konsertopplevelse. DDE på Støren kvelden før blir en fin forrett, sier Ola.