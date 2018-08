Politiet ønsker tips etter innbrudd ved Høyeggen skole

Nyheter

Klokka 05.23 fredag morgen ble det varslet om et innbrudd ved Høyeggen skole i Melhus. Politiet var der to timer seinere for å sikre bevis. Politiets operasjonsleder sier i helga at de ikke ønsker å gå ut med detaljert informasjon av hensyn til etterforskninga.

– Vi kan opplyse at uvedkommende har tatt seg inn på ett eller flere kontor. Vi kan dessverre ikke si hvordan de har kommet seg inn, eller om noe er borttatt, sier operasjonslederen.

Politiet er interessert i tips fra publikum om hendelser i nærheten, særlig natt til fredag 10. august.

Teknisk vakt i Melhus kommune hadde søndag ingen opplysninger om innbruddet.