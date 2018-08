Ny sommerfestival, og alt er gratis

Nyheter

Barn, ungdom, foreldre og politikere ønskes velkommen til Øye Grendahus lørdag 25. august.

– Opplegget varer fra 11.00 og avsluttes rundt 14.00, opplyser Tore Johansen. Han poengterer at det er en sommerfestival for barn og ungdom, og at alle skal få pølse, brus, boller og sukkerspinn. Samtidig vil det blant annet bli aktiviteter som ballspill, boksekasting, sekkeløp, dartkasting og mye annen underholdning.



Gratis å delta

Johansen tipper det vil bli mye folk, og presiserer at de har blitt sponset av «Frifond barn og unge».

– Vi har fått bevilget noen kroner å rutte med. Alt fra spising, konkurranser og tevlinger skal være gratis for alle, forteller han.

Johansen gir uttrykk for at han er spent på opplegget, og har stor tro på at det vil bli populært for deltagerne. Han kommenterer videre at det vil bli støveldanskonkurranse med Ivar Gafseth (Olaf Sand) fra The Julekalender, traktorkjøring, fiskedam og historiefortelling av ulik karakter.





Utfordrer politikerne

– Noen fra Melhuslista skal også være med og dramatisere et eventyr. Samtidig utfordrer vi ordfører og den sittende gjengen på rådhuset til en basseturnering, så får vi se om de er tøffe nok til å stille opp. Jeg lover at vi skal knuse dem, humrer Johansen.

Han håper flere foreldre vil være med å engasjere seg, og legger til at begivenheten skjer utendørs ved grendahuset. Øye Grendahus ligger tett ved E39, mellom rundkjøringa på Klett og Øysand Camping.





Morsom tilstelning

– Dette tror jeg blir artig, og vi håper på brukbart vær. Slik at vi får vært ute, hvis ikke får vi bare trekke inn, sier han.

Johansen understreker at absolutt alle kan komme, uavhengig av alder og geografisk tilhørighet. Han har tro på at dette vil bli en fin sammenkomst, og et godt alternativ for dem som nettopp har begynt på skolen.

– Det er viktig vi har et tilbud for barn og ungdom, det er litt for lite av det, mener Johansen.





