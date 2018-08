Premiert på Rennebumartnan

Nyheter

- Det var artig å få litt oppmerksomhet, sier Kjell Holthe fra Ler etter å ha fått 1. premie og 2. premie i konkurransen brukskniv under Rennebumartnan.

Knivkonkurranse

Trønderknivs nasjonale knivkonkurranse ble holdt under Rennebumartnan, og lørdag var det utdeling av premier.

- Jeg har holdt på i 26 år. Det er fjerde året Trønderkniv har utstilling under Rennebumartnan. Vi ble spurt under Villmarksmessa i Melhus om vi kunne tenke oss å komme til Rennebumartnan, og vi fikk høre at ei knivutstilling ville føre til at flere publikummere ville komme, sier Holthe.

Produktkonkurranse

Anerkjennelse ble også gitt til Steinar Garberg fra Skaun. Garberg vant produktkonkurransen som i år hadde temaet rampestreker. 35 produkter ble vurdert av juryen som ble ledet av Jorun Kraft Mo.

- Det er ikke enkelt å være rampete - vi er vel godt oppdratt, sa Kraft Mo spøkefullt da premiene skulle deles ut.

Førstepremien gikk altså til Garberg som har spesialisert seg på små keramikkskulpturer.

Han har blant annet laget skihoppere og deriblant en figur som viser gåsbakkingen Toralf Engan som gikk helt til topps på resultatlistene.

På andreplass kom Randi Antonsen og på tredjeplass Ert keramikk.

Rampestreker på Rennebumartnan Årets Rennebumartna skal være leken, modig og litt provoserende.

Rampestreker

Årets tema var rampestreker, og Rennebu-ordfører Ola Øie møtte opp i skotsk antrekk med kilt og jakke i skotskrutet tøy.

- Jeg gjør det for å være i tråd med årets tema, sier Øie.

Rampestreker handlet det også om for utstilleren av Cubastolen fra Melhus. Gunhild Hulsund forteller at de har laget en dogyngestol med plass til dorull og holder for mobiltelefonen. Et bord med plass til innfelt champagnekjøler trakk mange publikummere.

Fredag var det kraftige regnbyger under åpninga av Rennebumartnan mens sola skinte på lørdag. Flere av utstillerne er fra Melhus, Midtre Gauldal og Skaun.

Mange var lørdag tilhørere da a capellagruppa Apes & Babes med blant annet Elin Valvatne fra Hovin og Ingrid Storlimo fra Budal holdt konsert på utescenen. Rennebumartnan avsluttes på søndag.