Vegvesenet: Ikke i tvil om at Rognesbrua må repareres

Nyheter

Praskac ved bru- og ferjekaiseksjonen i Statens vegvesen opplyser at de har følger nøye med på brua i Rognes. På grunn av bruas tilstand, har de gått fra å hovedinspisere brua fra hvert femte til hvert tredje år. Ved siden av utføres det også enkeltinspisering hvert år. Praskac poengterer at deres siste inspeksjon ble utført 3. juli. i år.

Ting på gang for undergangen Aas-Jakobsen skal foreta beregninger, men det er uavklart om alt er i havn før vinteren.

Skade på kabelinnfestning

– Vi har vært på enkeltinspeksjon, og det var sprekken på kabelinnfestninga den værste skaden var. Det må avses midler for bru, sier Praskac.

Praskac opplyser at det er snakk om en vedlikeholdsskade, og at de følger med på utviklinga. Han understreker at det ikke er farlig å kjøre over brua, men at noe må gjøres fordi vedlikeholdsskadene vil forverre seg. Videre forklarer Praskac at det så langt ikke er observert skadeutvikling som tilsier at grensen for brukslast må settes ned.





Truer ikke bæreevnen

– Det er ikke slik at vi oppfatter det kritisk, dette truer ikke bruas bæreevne. Vi har gitt en merknad om at den må repareres, og den er notert med at vi skal ha oppfølgning hvert år, forklarer Praskac.

Harald Rognes er varaordfører i Midtre Gauldal, og er engasjert i å få til en løsning med Rognes-brua. Han forklarer at mange av bruene fra 60-tallet ble bygget med for lite betong på armeringa, og at det er helt naturlig at det har kommet skader på bruene.





Vektbegrensninger på brua

– Vi har vært oppmerksom på dette i lang tid, og det har flere ganger blitt innført vektbegrensning på brua, sier Rognes.

Rognes opplyser at transportsjåfører har sørget for at enkelte i området har fått forsyninger med blant annet kraftfor til slutt. Rognes har i mange tilfeller havnet sist på ruta, dette for å redusere vektbelastninga på brua.





Bygda er viktig

– Vi skal være oppmerksom på at sysselsetting og bosetting i Midtre Gauldal er veldig avhengig av primærnæringene. Ikke mange ser den enkelte gård og arbeidsplass, men de er også veldig viktige, forteller Rognes.





Stenger for store skogverdier Brua på Rognes er eneste passasje for en stor del av skogen i Midtre Gauldal. men brua tåler knapt nok en tom tømmerbil.

Rognes anslår at det er i underkant av hundre hentepunkt for melk i kommunen. Ved siden av peker han på at det er flere som ikke får hentet ut skog fra området. Allskog forklarer på sin side at Rognesbrua står høyt oppe på prioriteringslista, og at de skulle ønske at grunneierne i større grad kunne tatt ut skogen med lønnsomhet.





Løsninger for grunneierne

– Vårt fokus er å se på løsninger slik at en skogeier kan få næring ut fra sin skog, sier Oddny Estenstad som er organisasjonssjef i Allskog.

Estenstad påpeker at mange bruer og underganger blir til hindringer for å ta ut skog. Videre forklarer hun at Allskog ikke investerer i brua, men at de fungerer som skogeiernes talerør opp mot Statens vegvesen.





Bru raste sammen Fire hus isolert på Rognes.

– Vi forteller Statens vegvesen hva det bør gjøres tiltak på, også setter vi opp en prioriteringsliste med hva det bør gjøres tiltak på. Vi fremmer forslag om hva som bør prioriteres, avklarer Estenstad.





Forstår ubehagelighetene

I en mail skriver Statens vegvesen at brua er klassifisert i Bk T8/40 bruklasse. Og at maksimal tillatt vekt er 40 tonn og maks tillatt aksellast er 8 tonn. Igor Praskac i vegvesenet opplyser videre at stivheten i hengebrua er liten og at det har mye å si for opplevelsen av brua.

– Slike bruer er lettere å få i bevegelse enn andre typer bruer, grunnet lav vekt/stivhet og lengde på spennet. Kan være enig i at kjøreopplevelsen over brua kan være ubehagelig av den grunn, men det at brua svinger betyr ikke at den er dårlig konstruert, skriver Praskac.





Ingen penger til ny bru på Rognes Onsdag behandlet fylkestinget handlingsplanen for nye tiltak på fylkesvegene. Ny bru på Rognes ble stående utenfor.

Kan ikke love utbedring neste år Lederen i fylkestingets samferdselskomité, Karin Bjørkhaug (KrF), er «behersket optimist» med tanke på å få med Rognes bru i neste års planer.

Setter av 10 millioner til ny bru Rognes bru blir mest sannsynlig med på fylkeskommunens plan for veiopprustning neste år. Kommunestyret vedtok i går å bruke ubenyttede veimidler for å forskuttere prosjektet.