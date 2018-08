Krangler om tørkerammede bønder

Nyheter

Mens stortingsrepresentant Guro Angell Gimse (H) mener at regjeringa ikke glemmer tørkerammede bønder, gir stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) regjeringa det glatte lag.

Økonomisk visshet

– Det ser ut til at regjeringa lar det skure og gå, og jeg er fryktelig bekymret for norsk landbruk. Ved ikke å fortelle bøndene om det kommer penger eller ikke, gjør de bøndene en bjørnetjeneste. Det er nettopp nå at bøndene trenger en økonomisk visshet, sier Greni.

Greni mener det ikke har noen hensikt å sitte i et landbruksnettverk i Høyres gruppe på Stortinget slik Gimse gjør, uten å gjøre noe mer enn å «jabbe».

– Her må regjeringa lytte til organisasjonene, stille med mer penger, gi transportstøtte til fôr og stoppe import av kjøtt. Det er veldig tidskritisk at det kommer tiltak nå, og tørkeskadene er en voldsom psykisk belastning for bøndene, sier Greni.

Greni mener at manglende vilje til å gi økonomisk hjelp nå, kommer på toppen av det hun kaller en totalt mislykket rovdyrpolitikk fra regjeringas side.

Besøker bønder

I flere dager har stortingsrepresentant Guro Angell Gimse (H) reist rundt til trønderske bønder for å høre hvordan tørkesommeren takles. Gimse avviser at regjeringa glemmer rammede bønder selv om regjeringa vil vente med å gi støtte. Gimse som selv er bonde og er fra Melhus, sitter i et landbruksnettverk i Høyres gruppe på Stortinget. Av 45 Høyre-representanter er 15 med i nettverket ifølge Gimse.

– Jeg opplever at partiet mitt er veldig på landbrukspolitikken, sier Gimse.

Gimse mener at regjeringa er åpen for å øke avlingsskadeerstatninga med en milliard kroner.

–Vi ønsker å vente til tredjeslåtten er ferdig slik at en har mer oversikt. Det er også åpning for å reforhandle landbruksoppgjøret, og det er mulig at ubrukte midler kan omfordeles, forklarer Gimse.

Hun har forståelse for at konsekvensen av tørken oppleves som psykisk tøft for bøndene. Samtidig sier hun at hun er svært imponert over dugnadsånden i Trøndelag.

– Det er veldig mange som vil bidra. Felleskjøpet lager også en egen fôrblanding. Tida er ikke inne for å utnytte situasjonen for å ta ublue priser, sier Gimse.