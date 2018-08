Advarer om sterk vind og mye regn

Nyheter

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om at det kan bli kraftig vind i Trøndelag de kommende dagene.

Mest vind blir det kanskje langs kysten, men det ventes også kraftig vind i Gauldalen. Det er spesielt natt til lørdag at det kan bli skikkelig ruskevær med mye vind og regn.

I tillegg til kraftig vind i perioder kan det bli mye regn. Dette gjelder spesielt fredag og natt til lørdag. Fredag kveld ventes det svært mye nedbør, og Meteorologisk institutt melder at det kan komme opp i 32,6 mm ved Kotsøy målestasjon fredag kveld. Intens nedbør på kort tid kan forårsake masseutglidninger.

Mest timesnedbør i Sør-Norge Bekk har gått over sine bredder etter kraftig regnskyll. Den målte timesnedbøren var den største i Sør-Norge.

I juli regnet det så kraftig i Singsås at bekker gikk over sine bredder, og den målte timesnedbøren var den største i Sør-Norge. Det pøste også ned 5. august, og da ble det målt 33,8 mm på ett døgn. Dette var omtrent en fjerdedel av all nedbøren i løpet av den siste måneden.