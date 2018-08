Nyheter

En mann i 50-årene er dømt til 21 dagers fengsel og 60.000 kroner i bot etter promillekjøring. Mannen hadde ikke gyldig førerkort.

Kjøreturen var midt på dagen lørdag 27. januar i Melhusvegen i Melhus, og promillen ble målt til 1,68 en knapp time etter at han ble stanset. Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, tilsto mannen og han vedtok dommen. Retten syntes det var skjerpende at mannen kjørte med høy promille og med passasjer i bilen. Det er ikke første gang mannen er dømt for promillekjøring, og forrige gang var det i Danmark.

I tillegg til fengsel og bot, er mannen ilagt sperrefrist for førerkort i to år og seks måneder.