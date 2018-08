Her får Olaus debuten i Europa

Nyheter

- Det er jo utrolig artig, det er ikke til å legge skjul på det. Jeg har jobbet utrolig hardt for dette. Å få spille på slike omgivelser, det er fantastisk, sier Skarsem til Trønderbladet, som var i Irland under oppgjøret.

Glimrende utgangspunkt

Cork City, Irland. Turner's Cross stadium. Flomlys og bra trykk, både i duellene på banen og fra tribunen. Til tross for at det bare var litt over 5000 tilskuere, var det europacup verdig da Rosenborg slo Cork 2-0 i den tredje kvalifiseringsrunden til Europa League, og skaffet seg et glimrende utgangspunkt før returkampen om en uke.

Jonathan Levis to scoringer betyr at trønderne nesten allerede er sikret spill i play-off, altså den siste kvalikrunden før et eventuelt gruppespill.

Kom inn med energi

Midt i alt dette fikk altså en ung kar fra Melhus spille sluttminuttene, da han kom inn for Anders Trondsen.

- Det ble jo litt å komme og dra iland seieren og jeg føler jeg er med og bidrar på det. Jeg vant to, tapte kanskje en, dueller. Jeg føler jeg kommer inn med energi og god sprut i beina, sier Skarsem.

Kampfakta

Europaligaen fotball menn tirsdag, 3. kvalifiseringsrunde 1. kamp:

Cork (Irland) – Rosenborg 0-2 (0-2)

5488 tilskuere

Mål: 0-1 Jonathan Levi (22), 0-2 Levi (44).

Dommer: Petr Ardeleanu, Slovakia.

Gult kort: Garry Buckley (55), Sean McLoughlin (62), Ronan Coughlan (84), Cork City, Anders Trondsen (57), Even Hovland (66), Tore Reginiussen (71), Rosenborg.

Rosenborg (4-2-1-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling – Marius Lundemo, Anders Trondsen (Olaus Jair Skarsem fra 87.) – Mike Jensen – Jonathan Levi, Alexander Søderlund (Erik Botheim fra 77.), Nicklas Bendtner.

Returkampen spilles neste uke.