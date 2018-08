Ventet på at butikken skulle åpne

Nyheter

Det var Magnus Solum fra Soknedal som knipset dette bildet fra bilen sin utenfor Domussenteret torsdag i forrige uke. Han la det ut på sin Facebookside: «Noen som venter på at butikken åpner», skrev han.

Mange har likt og kommentert bildet. Noen skrev at nettopp disse sauene også spankulerte rett inn på senteret en dag, mens en annen tørt kommenterer at dette nok er en ulvefri sone. En tredje skriver: «Må bare konstatere at vi bor på «bondelandet» ja».

Magnus forteller at han tok bildet rundt klokka sju torsdag morgen.