– Tror det er mye laks som går opp elva nå

– Jeg vet ikke om jeg er en storfisker, men jeg har hatt bra uttelling i hvert fall. I morgen blir jeg ferdig, sier Heggdal.

Heggdal forklarer at han er en fast fisker i Gaula, og at han prøver å få til to turer i elva hver sesong. Til vanlig bruker han å fiske i Verdalselva, men nå tilbringer han dagene på valdet Wilmannsøien ved Singsås.





Fast Gaula-fisker

– Jeg er ikke fast på Wilmannsøien, og det varierer litt hvor jeg bruker å være, forteller han.

Han poengterer at det er et godt fiske i Gaula, og fikk to fisk på lørdag, to på søndag og en i dag tidlig.





Fluefisker

– Jeg er ganske ordinær og bruker bare fluestang, forteller fiskeren.

Heggdal binder fluene selv, og alle laksene han har trukket opp har bitt på de hjemmelagde fluene. I løpet av Gauldals-ferien har han dratt alene, men bruker vanligvis å dra med flere.





Avslapping

– Litt rekreasjon og tid for seg selv tror jeg alle trenger. Samtidig er det trivelig vertskap nede på Wilmannsøien. Det er en kjempeplass, både å bo og fiske på, sier Heggdal.





Den største laksen han fikk dratt opp var på lørdag, fisken på 8,1 kilo blødde og Heggdal så seg nødt for å bare trekke den inn på land.

– Jeg praktiserer CR (catch and release) stort sett, men fisk som blør kan man ikke sette på elva igjen. Den blir med hjem, så det blir røykelaks, avklarer levangsbyggen.





