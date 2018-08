Klådde, tisset og slåss

Nyheter

Mannen i 50-årene skal ha klådd på damer, og vekterne som var på festen hadde bedt om å forlate området.

- Det gjorde han ikke. I stedet gikk han og urinerte på noen folk. Da han igjen ble konfrontert med dette, slo han seg vrang. Det ble slåssing, og han ble lagt i jern av vekterne på stedet. Og politiet dro ut for å bistå.

Dette forteller operasjonslederen ved Trøndelag politidistrikt.

Dette ble meldt inn til politiet 23.30 lørdag kveld.

Operasjonslederen forteller at ingen ønsket å anmelde noe der og da, men at mannen ble fjernet fra området av politiet, og at situasjonen etter dette skal ha roet seg.

- Det er usikkert om det blir skrevet anmeldelse her, men det er rart om det ikke blir det. Da blir det gjort i ettertid eventuelt.