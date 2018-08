Håper alle har blitt litt tryggere i naturen

Nyheter

Friluftsskolen i Melhus arrangeres for første gang. Det er et tilbud til barn mellom 10–13 år, hvor de får være ute i Vassfjellet i tre dager og lærer mye om hvordan man skal ferdes i naturen.

–Vi har fått 19 deltakere, og de er fordelt på tre grupper. Det er både jenter og gutter med, og vi har et aldersspenn på tre år. I tillegg har jeg seks ungdomsledere på fjorten og femten år som hjelper meg, forteller Arne Skarsem, som har ansvaret for friluftsskolen og også er speiderleder.

Satser stort

Friluftsskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes landsforening. Skarsem forteller at de har fått mye utstyr gratis utstyr av organisasjonene, med det kravet om at friluftsskolen må drives i minst fem år. Det blir ikke noe problem, mener Skarsem:

–I år åpnet vi kun for 25, men neste år tenker jeg vi må utvide det. Neste år skal det reklameres bedre for friluftsskolen på alle barneskolene i Melhus, og da satser vi på enda større interesse, sier Skarsem.

Friluftsskolen arrangeres mange plasser rundt i landet og ikke bare om sommeren. Den arrangeres på mange forskjellige årstider, slik at barna kan lære mange forskjellige egenskaper og egne seg annen kunnskap. Det kan være aktuelt for Melhus også.

Veteraner på tur langs kulturstien 25 veteraner fra Trondhjems Turistforening besøkte bygdatunet på Horg og gikk rundt kulturstien.

Glad i naturen

– På friluftsskolen er det hovedsakelig fire ting de skal lære. De skal lære seg å forstå kart, lære om allemannsretten, sporløs og skånsom ferdsel i naturen, og hvordan finne en god leirplass. I tillegg lærer de å lage mat i naturen, og mye annet rart, forteller Skarsem. Og det er tydelig at deltakerne er ekstremt interessert i å lære. De viser ivrig fram blåbær de har tredd på strå, og forteller stolt om hvordan de badet i bekken.

–Jeg er veldig glad i naturen, og jeg liker å lære nye ting. Jeg vil tilbake hit til neste år, også. Det er kjempegøy her. Jeg har alltid elsket å gå tur, derfor kaller pappa meg for en fjellgeit, forteller Wictor Kvalver. Julia Munkvold Berg er enig.

–Jeg syns også det er veldig gøy i naturen. Jeg meldte meg på friluftsskolen fordi jeg syntes det hørtes veldig gøy ut, og det er det.

Overnatting ute

Alle på friluftsskolen er enige om at det å gå turer er veldig gøy, men det er en ting de gleder seg litt ekstra til.

–Det å sove ute en natt i telt, det tror jeg nok er det beste, forteller Magnus Haugen. Siste dag av friluftsskolen skal de nemlig overnatte ute i telt og lavvo.

–Vi har jo en liten utfordring med været nå. For det første er det viktig å passe på så alle får i seg nok vann, og holder seg kjølig. Vi stopper gjerne med en bekk, og tar et lite bad hvis deltakerne ønsker det. For det andre kan vi jo ikke tenne bål, siden det er så tørt. Derfor kan vi ikke lage maten vår ute. Så vi har fått lånt en hytte med gassbrenner, slik at vi kan lage maten vår der, forteller Skarsem.

Store smil

Det er med seks ungdomsledere på friluftsskolen, og alle de er helt klart enige:

–Dette er et flott tilbud. Skulle ønske dette fantes da vi var litt yngre, også. Jeg storkoser meg. Dette blir jo fine turer for meg også, forteller Nadia Shasmin Eggen.

– Det er veldig gøy å skape minner ute i naturen, sammen. Jeg synes det er spesielt gøy å få jobbe med barn, alle er så forskjellige, fortsetter Hanne Konstad. Åsmund Engan Granlund er enig:

–Det er veldig gøy å få være sammen med barn som er så ivrige etter å lære. Også har vi jo vært veldig heldige med været, da! Det virker som alle storkoser seg her. Jeg ser hvert fall ikke noe annet store smil.