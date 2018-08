Fest på Hølonda i helga

Nyheter

Tor Agnar Eid er nestleder i Leik fotball, og forteller at de forventer bortimot 800 stykk. Det her er det tredje året Vassendgutane kommer til Hølonda, og de sa allerede i fjor da de gikk av scenen at de ville komme tilbake. Ørsta-bandet spiller sin egen variant av country som de selv kaller «fest-country».

- Det vil bli et eget lukket område med ølservering for de over 18 år, sier han.

Arrangementet starter 21.00 og vil bli ferdig 01.00. Eid opplyser de vil ha 50 egne vakter, og 10 profesjonelle.

- Vi har berga bra med slåssing, folk skal komme og ha det artig. Og ikke drive med bråk, avklarer Eid.