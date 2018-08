Åpner Gaulavassdraget for fiske

Nyheter

- Temperatur og værforholdene har endret seg og prognosene er nå bedret med tanke på fiskeforholdene. Dette gjør at det nå er forsvarlig å åpne for fiske i Gaulavassdraget. Med bakgrunn i dette blir det igjen tillatt å fiske fra i dag, torsdag 2. august kl 18, skriver Torstein Rognes i Gaula Fiskeforvaltning i en epost.

Fare for sykdommer hos laksen

Værmeldingene har bestemt mye av skjebnen for laksefisket i Gaula. Lørdag 28. juli ble elva stengt for all fiske, etter at vanntemperaturen steg dramatisk dagen før. Ei elv på 21 grader ga fare for stress og utbrudd av sykdommer hos fisken, og det truer fiskevelferden og gir økt dødelighet hos gjenutsatt fisk. Flere trønderske elver har vedtatt fiskestans. I Sanddøla, ei sideelv til Namsen, har det brutt ut furunkulose som følge av stress hos fisken.

– Dette er marerittet for en fiskeforvalter, og ei hel elv kan bli smittet, sier Rognes.

I Gaula har man så langt unngått skadevirkninger, og Gaula fiskeforvaltning har vært klar på at fiskestoppen var høyst nødvendig.

Gaula ble stengt for fiske Gaula fiskeforvaltning besluttet at elva Gaula ble stengt 21.00 lørdag kveld.

Snarlig åpning

– Vi snakker sammen flere ganger i døgnet, og vurderer hele tida om vi kan åpne elva igjen, sa Torstein Rognes torsdag ettermiddag.

– Er det sannsynlig at elva åpner igjen i løpet av helga?

– Slik værprognosene ser ut nå er det realistisk, og kanskje allerede i løpet av det første døgnet, sa Rognes. Noen timer senere ble det altså klart at Gaula blir åpnet for fiske.

Rognes sier at forståelsen hos fiskerne har vært god.

– Det har vært lite misnøye, og laksefiskere er forberedt på at slike tiltak trengs. De vet hva dette handler om, og vil komme tilbake til ei elv som er godt forvaltet og attraktiv for fiske.

Kaldere i Orkla

Vannføringa har økt siden helga, og temperaturen er på veg ned. Det er ingen temperaturgrense som gjelder, men det vil skje en helhetsvurdering på når elva er åpen for fiske og når den må stenges. Mens Gaula var stengt, fikk Torstein Rognes spørsmål om elva kan holdes åpen med et forbud mot gjenutsetting, for å skåne krøket fisk. Men dette er ingen aktuell politikk.

– Sjøørreten er fredet nasjonalt, og vi kan ikke overprøve det. Dessuten vil et forbud mot gjenutsetting stride mot retningslinjene for ei bærekraftig forvaltning av Gaula, sier Rognes.

Orkla holdes åpen for fiske, og har ikke nådd de samme høge temperaturene. Gaula er ei uregulert elv, i motsetning til Orkla, som henter en god del vannføring fra magasiner med kaldere vann. Noen av Gaula-fiskerne har trukket til Orkla. Rognes erfarer at så godt som alle de tilreisende fiskerne har dratt fra Gaula.