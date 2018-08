Tung styring og kostbare ulyder

Nyheter

- Hvis du kjenner noe uvant på rattet, med at bilen oppleves annerledes. Da er det lurt å snakke med en som er litt kyndig på bil, forteller Larsen.

- Kommer for sent

Larsen opplyser at de mottar mange henvendelser, og det er flere som kommer inn med bremseklosser som er helt utslitt. Videre forklarer han at enkelte møter opp for sent på verkstedet.

- Klossene er borte og det har begynt å slite godt innpå stålet, også sier de bare at de har hørt en lyd en liten stund. Da ryker det fort på litt ekstrautgifter, sier han.





Ulyder fra bremsene

Han forklarer at det i flere tilfeller også bare kan dreie seg om en stein som har kilt seg fast, og som kan føre til skrapelyder når man kjører. Larsen forklarer at man har en skjold på baksiden av dekket, og mellom der kan små steiner samle seg og lage ulyder.

- Da kan man forsøke selv å gå ut og dytte litt på skjoldet, for å se om lyden kommer bort, sier han.





Avdekker feil selv

Dersom man har en felg som er åpen nok, kan man selv gå inn og sjekke om klossen har igjen belegg:

- Det er bare sånn halvveis hva du kan følge med selv på. Se på tilstanden på skivene, og sjekk at det ikke er rust i tillegg. På nyere biler kan det ofte komme opp varsel når skivene begynner å bli slitt, på de gamle bilene er det ikke det. Det viktigste er å kjenne på hvordan det føles og kjennes å styre bilen. Det samme gjelder for skarpe metalliske ulyder, dersom klossene går, så hører du det veldig godt, avklarer han.