Så aktive var Sør-Trøndelags stortingspolitikere

Den mest aktive politikeren var Lars Haltbrekken fra Sosialistisk Venstreparti, som stilte 68 spørsmål i forrige stortingsperiode.

Ikke overraskende er ikke representantene fra Høyre og Frp spesielt aktive til å stille spørsmål til sin egen regjering. Venstre gikk inn i regjeringen 17. januar i år. Gjeldende stortingsperiode er fra 1. oktober 2017.

Representantene fra Sør-Trøndelag har stilt regjeringen 115 spørsmål i denne peripden. Lars Haltbrekken står altså for over halvparten av spørsmålene. i Gjennomsnitt har de sørtrønderske representantene stilt 11,5 spørsmål. Alle partiene bortsett fra SV ligger under snittet.

PS! Mens de to trønderske fylkeskommunene er slått sammen, er Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fortsatt to valgkretser til stortingsvalget og har hver sine representanter.