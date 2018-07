Politiet takker alle som varsler og tipser dem

Nyheter

Bjørn Handegard sitter ved operasjonssentralen i Trondheim. Det er her alle anrop blir besvart og fulgt opp, samtidig er det i disse lokalene politiet koordinerer og styrer sine enhetene fra.

Godt publikum

- Vi er helt avhengige av samarbeidet med publikum. Det er viktig at folk fortsetter med å ringe inn til oss, når de observerer hendelser som politiet bør vite om, sier Handegard.

Han poengterer at politiets samarbeid med publikum er helt avgjørende, men legger til at politiet kan motta vel mange innringninger på 112.





112-nummeret

- Vi har et inntrykk av at folk ringer litt for ofte på 112, men så er det litt sånn at de som ringer politiet, kanskje gjør det for første gang. Da kan vi ikke begynne å henge oss opp i at de ringer på det nummeret, opplyser Handegard.

Han forklarer videre at folk må ringe 112 ved akutte hendelser som ikke kan vente, ellers ønsker politiet at publikum ringer inn på 02800. Dette beror på politiets prioriteringer, slik at de som er i nødssituasjoner kommer gjennom til politiet med umiddelbar virkning.

I nødssituasjoner

- Dersom det er akutte ting som folk mener haster voldsomt, så er det 112 som gjelder. Ut over det er det bare å ringe 02800, sier han.

Handegard opplyser at politiet mottar svært mange henvendelser, og at de ikke alltid kan ta alle oppdrag. Samtidig kommenterer han at alle meldinger som politiet mottar, blir loggført.





- Alt blir loggført

- Det er mange oppdrag og meldinger. Alt blir loggført, men det blir ikke alltid iverksatt noen tiltak. Det er en vurdering som gjøres opp mot de ressursene som vi sitter på, sier han.

Politiet har en prioritetsfigur de må forholde seg til. Handegard opplever at «Ola Nordmann» i gata har forståelse for politiets prioriteringer, og han opplyser at alle logger er til hjelp.

- Vi prøver å følge opp så godt vi kan, avklarer Handegard.