Har kontroll på flammene

Nyheter

Politiet meldte om brannen på Twitter rundt 12.45. Skogbrannen skal ha blitt oppdaget av en syklist, og brannmannskaper fra både Meldal og Gåsbakken ble sendt ut.

Nært kommunegrensa

Skogbrannen er i naturreservatet Litjbumyra i Meldal. Området ligger nært området Næve på Gåsbakken, hvor kommunegrensa mellom Meldal og Melhus går.

Like før klokka 14 meldte politiet på Twitter at brannmannskapene mener de har kontroll på brannen, og at 15 av dem nå driver med etterslukking. Det har oppstått brann på en odde ved Fosstjønna.

Tørt og mye vind

Brannmannskapene måtte ifølge adressa.no gå et stykke til fots for å nå frem til brannen.

Det er svært tørt også her, og i tillegg er det sterk vind i området, forteller brannvakta.

Ifølge varsleren skal brannområdet ha vært på omtrent ett mål.