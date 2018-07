Kaos ved bilverkstedene i Gauldalen

Nyheter

Svinsås Auto Melhus

– Nå er det ferietid, og da er utfordringa at halvparten av mekanikerne er borte. Da blir det automatisk mer ventetid. Vi ligger på tre ukers ventetid, før vi har noe ledig tid. Juli er en litt ekkel måned, sier Geir Brattset ved Svinsås Auto på Melhus.

Brattset legger til at de forsøker å være så smidige som de klarer ved å jobbe mer på overtid, men det er begrenset hvor mye over tida de kan jobbe. Han legger samtidig til at det er mange som skal på bilferie, og at flesteparten kommer på at de burde hatt en service før de drar på tur.

– Det er mange som kanskje er litt seint ute med å planlegge bilferien sin, forteller Brattset.

Han kommenterer at de som vet at de skal på tur, gjerne bør planlegge ferien litt tidligere. Brattset opplyser at kunder bør kontakte verkstedet i begynnelsen av juni, dersom de vet at det er noe som bør gjøres.





– De har selvfølgelig forståelse for at det er mye for oss å gjøre, vi prøver jo så langt vi kan for å hjelpe folk, men det er kanskje ikke alle vi får til å hjelpe sånn med en gang. Og da blir de kanskje litt sånn i «beita», sier han.

Støren Bilsenter

– På den her tida så er det veldig stor pågang. Det er ekstra ille nå på grunn av ferieavvikling, og da blir ventetida forholdsvis lang, sier Atle Gunnes ved Støren Bilsenter.

Han sier at de prøver å hjelpe folk som er i nød. Og at det er mange det haster for, som nå skal på tur. Gunnes erkjenner at de dessverre ikke får hjulpet alle, men at de har et stort ønske om å gjøre det.

– Men vi klarer ikke det nå. De fleste er flinke til å planlegge, men det er enkelte som kanskje ikke hadde tenkt seg på tur og som skal på tur likevel, forteller Gunnes.

Han forklarer at de fleste er flinke til å følge serviceprogrammene på bilene, og at disse bileierne stort sett klarer seg. Gunnes tror at de som trenger hjelp nå kan være blant dem som ikke bruker å følge servicene. Videre opplyser han at mange kommer innom for nye bremser og andre hurtige operasjoner, ved siden av er behovet for et fungerende klimaanlegg utpreget.





– Det går igjen at folk kommer og sjekker klimaanlegget, spesielt i den sommervarmen vi har. Også er det litt dekkslitasje, og feil i forstillinga. Slik som det er nå skulle det egentlig ha vært to til tre uker for at vi skulle fått en telefon om service. Dersom det er akutt, så er det utrolig hva vi får til og fikse og ordnet plass til.

Gunnes erkjenner i tillegg at det blir en del overtid, men at det også er begrenset for hvor mye overtid de kan ha.

Ze-Sam Traktor & Maskin AS / Meca i Melhus

Hanna Brevik på Melhus ved Ze-Sam Traktor & Maskin AS / Meca opplyser at de også har svært stor pågang av folk som skulle hatt bilen på verksted. Hun opplyser at mye går på EU-kontroller, og at det er mange som trenger hjelp med klimaanlegget.





– Det er selvfølgelig reparasjoner i tillegg, både vanlige reparasjoner og service. Det går på bremser og bremseklosser, skiver, oljeskift og filter. Akkurat nå, når det er ferietid i tillegg så er det mindre folk på arbeid. Da er det litt ventetid på større reparasjoner, men småtteri kan vi ta ganske kjapt imellom. Hvis det går, slike småtteri kan vi ta på en dag eller to, sier hun.

Melhus Autoservice AS på Kvål

– Det er veldig likt hos oss som hos andre. Og det er lang ventetid, ventetiden er på opptil 14-dager. Det er synd å si, men vi må faktisk avvise folk fordi det er så lang ventetid, sier Martin Borten.

Borten forklarer videre at de har fått løst noe av problematikken. Det er flere av kundene som har valgt å sette igjen bilen, mens de har dratt på ferie. Denne løsninga har ført til andre problemer.





– Det går greit enda, men det begynner å fylles opp med biler. Det har til tider blitt mye overtidsarbeid, men det må vi nesten bare regne med. Vi har valgt å ikke stenge, og holder åpent døgnet rundt, «skull te å si». Vi må nesten det, forteller Borten.

Borten opplever at mange kommer innom for å ta en service før langturen, og at de gjerne vil ha fått fikset klimaanlegget. Ellers går det mye i vanlige servicer med olje- og filterskift og sjekk av AC-pumpe.

– Vi skulle helst ha fått hjulpet alle, sier Borten.

Melhus Bilskadesenter AS ved Hofstad

- Vi har ledig i opp til en fire til fem timer, også går det cirka på en uke har jeg nå på mekanisk. Om vi har en reparasjon på opp til en fire timer, så skal jeg klare å få til det i løpet av en uke. Går det over fire til fem timer med reparasjonstid, så trenger vi lengre tid, sier Roar Aspen ved Melhus Bilskadesenter.





Han kommenterer at dersom det blir mye feilsøking, så må en beregne litt ventetid på grunn av at det er ferietid, og de bare har en mekaniker på jobb. Med bremseskift, og alt av slike ting som servicer og registerreim, så trenger de en liten uke. Han opplyser at det ligger en ukes ventetid på mekanisk, og litt lengre tid ved oppretting og skade.





- Jeg hadde en akutt jobb her i tidligere en dag, med en person som hadde veldig risting i bremsene sine. Også skulle han på ferie på onsdag, da er vi fleksible når det er hastesaker. Men da er jeg avhengig av om min mekaniker vil ha en time overtid, og det vil de gjerne stort sett.





Han forklarer at de forsøker å være fleksible i akutte tilfeller. Videre bruker de å sette opp sitt arbeid en uke fram i tid. Aspen forklarer at de prøver så godt de klarer, og at bilene på verkstedet stort sett bruker å bli ferdig på en uke.





- Vi har funnet ut at vi ikke vil stenge i løpet av ferien, fordi vi ser at kundene setter veldig pris på det. Så lenge de ikke kommer til stengte dører i ferien, så er de stort sett fornøyd. Vi opplever at kundene heller setter pris på ventetid, enn stengte dører. Kundene finner seg i å måtte påregne litt lengre ventetid enn normalt, avklarer Aspen.

Aarhaug Bilverksted i Soknedal

– Det er forholdsvis stor pågang, de fleste har feriestengt. Men vi har valgt å holde åpent for å unngå dette problemet. Vi har hatt stor pågang i ferien, i forhold til hva vi hadde forventet, sier Andreas Aarhaug.





Han kommenterer at det er flere turister som har stukket innom, og at det er flere som har benyttet seg av å komme til Soknedal fordi andre verksteder ikke har kapasitet eller er feriestengt.

– Vi er veldig fleksible. Og vi vet at dersom noen ringer, så trenger vedkommende hjelp med bilen med én gang. Ikke om tre uker. Dersom folk har trøbbel med bilen, så kan de nesten komme samme dag, sier Aarhaug.





Ved siden av legger Aarhaug til at ved litt større reparasjoner, så må man påregne litt mer venting. Han kommenterer at enkle grep som skift av bremser, oljeskift og annet er noe de kan ta på en dags varsel, så lenge det finnes deler å anskaffe.

– Vi gjør ting for å bli ferdige, om det blir en time overtid så skader ikke det. Det som gjelder er å få kunden fornøyd, om vi bruker en time på overtid for at kunden skal få tilbake bilen samme dag, så gjerne det, avklarer Aarhaug.





