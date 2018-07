Full fest med båt og bading i Gaula

Nyheter

- Det her er et fast arrangement vi bruker å ha hvert år, opplyser Maiken Langland.

På lørdag seilte i underkant av 50 stykk ned gjennom vassdraget Gaula. De satte ut båten ved Kvålsbrua, og kjørte helt ned til Melhus. Ole Aleksander Storli og andre gauldalinger møttes lørdag på Kvål for en sammenkomst i elva.

Facebook

- Jeg så arrangementet på Facebook, og vi har ikke noe annet å gjøre i helgene, humret Storli.



Maiken Langland opplyser at de var litt redd for at fiskerne kunne bli irritert, men hun opplevde at de også syntes det bare var gøy. Hun forklarer at det ikke har vært et problem de tidligere årene heller, men hun kommenterer at de har hatt utfordringer med søppel.



Fokus på søppel

- Det var ett år det ble kastet en del søppel, og da går det ikke an til å ha et slikt arrangement, sier hun.



Langland forteller videre at det er et åpent arrangement, der alle er velkommen til å delta. Samtidig opplyser hun at dette er en begivenhet som bruker å skje hvert år i fellesferien.



Ingen ulykker

- Vi har aldri hatt noen ulykker eller lignende tidligere, og vi vil fortsette å ha et fokus på at det ikke skjer noen uhell, poengterer hun.