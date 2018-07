Snart gapahuk i sansehagen

Nyheter

I et samarbeidsprosjekt mellom Frivilligsentralen i Melhus og Melhus Lions Club er man nå godt i gang med å sette opp en gapahuk i sansehagen ved Buen i Melhus. Den store og solide gapahuken vil bli ferdigstilt i løpet av høsten, og det planlegges et høytidelig åpningsarrangement.

- Ålreit å være med på aktivitetsdagen Godvær og kjente øvelser trakk mange til aktivitetsdag ved Buen omsorgssenter.

Gapahuken er et tilbud til beboerne på Buen til ulike former for sammenkomster. Arbeidet med de enkelte delene til gapahuken er i løpet av vinteren gjennomført helt fra grunnen av i Frivilligsentralens verksted i Varmbu. Arbeidsinnsatsen av Frivilligsentralen og Lions er gratis, men materialkostnadene er delt mellom Melhus kommune og Melhus Lions Club.

Harald Danielsen

(medlem Melhus Lions Club)