Gaula ble stengt for fiske

Nyheter

- Det har blitt høy temperatur, og målt til over 20 grader i vannet ved målestasjonen hos Gaula natursenter, opplyser Ronja Wilmannsøien ved Gaula natursenter.

Gaula stenges

Hun forklarer at elva har nådd et nivå som kan føre til for stor fysiologisk påkjenning for fisken. Videre forklarer hun at det ikke er forsvarlig å fiske lengre, men vet ikke når den kan åpnes igjen. Gaula har over lengre tid vært under oppsyn, og det ble i dag besluttet av Gaula fiskeforvaltning å stenge elva.

- Det har vært en veldig spesiell sommer. Og det har vært krevende forhold i elva. Lite vann, nedbør og varme har gjort sitt for at det har ført til utfordrende forhold i elva, sier Torstein Rognes.

Uforsvarlige fiskeforhold

Rognes er daglig leder ved Gaula fiskeforvaltning, og han forklarer at forholdene tilsier at det er besluttet en stengning for fiske i Gaula. Han forklarer videre at hovedårsaken beror på at det først og fremst er høye temperaturer som er årsaken.

- Vanntemperaturen har økt mye, samtidig som vannføringa har falt. Denne kombinasjonen førte til at vi tok en beslutning i dag om å stenge elva, forteller han.

Uheldig for fiskerne

Rognes forklarer videre at det har vært en veldig spesiell sommer, med krevende forhold i elva. Han uttrykker at det er en uheldig situasjon for mange som har tatt ferien til Gauldalen for å fiske, og at de kommer til en stengt elv.

- Det er ikke slik vi ønsker å ha det, men biologien går først, avklarer han.