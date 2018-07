Campingturist: – Gauldal er Norge i miniatyr

Nyheter

– I utgangspunktet, så er vi fiskere. Vi har vogna stående her hele sommeren, men den har ikke blitt brukt så mye i sommer. Det skyldes flere ting, sier Per Kjelland.

Per og Mari er i familie og er fornøyd med tilværelsen ved Støren Camping. Mari Nylund Huseby har akkurat lært seg å fiske med to hånds fluestang, og de er klare for å teste den ut. Ved siden av slår de i hjel dagene med å henge med andre bekjente.





Sosialt

– Det er veldig hyggelig og sosialt å være her. Vi sitter og griller, og prater litt «skit». Tar en kaffekopp om morgenen, går litt rundt og «preker». Også tar vi en fisketur innimellom, forteller han.





Per og Mari forklarer at det er elva som er den mest sentrale delen for deres del. Samtidig hender det at de kan gå på bærturer, samt dra på både fjellfiske, gåturer og sjøfiske ved kysten.





Destinasjonen Gaula

– Det primære for at vi valgte å være i Gauldalen er på grunn av Gaula. Her er vi vel viten om at det er muligheter for å få fin fisk, og stor fisk, opplyser Per.





Per forklarer på en annen side at han har et år på «baken» fra Trondheim da han studerte i bartebyen. I tillegg har han flere venner og bekjente som holder til i dalføret.





Hedmarkingers trønderkjærlighet

– Trøndelag er bra og jeg liker trønder-lynnet. Trønderne passer hedmarkingene godt, jeg må si det. Det er omtrent det samme tempoet på oss, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er noe hjemmekjært over det, vi er ikke så ulike, sier han.





Selv om det har vært litt dårlig vannstand i elva, er likevel humøret på topp hos Mari og Per ved vogna si på Støren Camping, og de forklarer at sporten ved å fiske ikke nødvendigvis går ut på jaget etter å få flest mulig fisk.





«Immer lysten»

– Hvis du skal ha glede av å fiske, så må du for det første være interessert i å fiske under timene uten fisk. Gleden over at det endelig blir tilslag, og du får den på land. Da lærer du deg å være tålmodig, og får mer av gleden av å fiske, og ikke bare å få fisk, avklarer Kjelland.





