Kollisjon endte med førerkortbeslag

Nyheter

– Vi fikk meldingen på stedet fra publikum klokka 16.34. Da fikk vi meldingen om en front mot front kollisjon, sier Kamilla Engen ved operasjonssentralen.

Frontkollisjon

Fredag ettermiddag kom meldingen om en front mot front-kollisjon på Kvål. Ambulanse, politi og brannmannskaper rykket ut på hendelsen som inntraff ved Øya gård på E6, nord for Kvål sentrum.

– En bil havnet på jordet, og vi fikk melding om at det ikke var noen med store personskader, opplyser operasjonssentralen.





Utløste airbager

Airbagene i bilene ble utløst, og hendelsen medførte at E6 ble stengt. Dette førte til lange køer i begge retninger, politiet opplyser at det enda ikke er helt klart hva som skjedde. Og at saken kommer til å bli etterforsket videre, men de kan fortelle at hendelsen resulterte i ett førerkortbeslag.

- Det tyder på at en av bilene skeinet over og havnet i motsatt kjørefelt, avklarer Engen.





Arnstein hørte det smalt på E6 - Jeg sto i garasjen og hørte et smell, også løp jeg ut og så en bil kom skliende inn over innkjørsla, sier Arnstein Olden.