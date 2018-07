Melhus Røde Kors til skogbrannene i Sverige

Nyheter

Svensk Røde Kors har bedt Røde Kors i Norge om hjelp i arbeidet med skogbrannene i landet. En gruppe fra Røde Kors Hjelpekorps i Hedmark reiste onsdag kveld til Mora i Dalarna for å bistå som sanitetsvakter.

Fredag reiser en gruppe fra Røde Kors Hjelpekorps sør i Trøndelag til området for ytterligere bistand, skriver hjelpekorpset i en pressemelding til Trønderbladet.

– Vi skal bidra med førstehjelp og sanitetsposter i brannområdet. Det er primært snakk om førstehjelp på brannmannskap som kan ha behov for dette. Det kan innebære blant annet å lindre brannskader, motvirke heteslag og hjelpe til med å ivareta brannmannskapene på stedet, sier Guro Kjellmark, operativ leder i Sør-Trøndelag Røde Kors.

– Skulle bare mangle at vi stiller opp

Rundt 20 frivillige fra hjelpekorpsene sør i Trøndelag er nå tilgjengelige for å bidra i Sverige. I første omgang reiser 13 frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps i Trondheim, Oppdal, Melhus og Agdenes til brannområdet på fredag. Kjellmark sier at flere frivillige i Trøndelag har ytret et ønske om å hjelpe til i Sverige.

– Det skulle bare mangle at vi stiller opp i en slik kritisk situasjon. Med tanke på den tørken og skogbrannfaren vi opplever også her i Norge, så må vi stille opp for hverandre. Det er høye temperaturer og lange arbeidsdager i forbindelse med slukningsarbeidet, og det står stor respekt for både brannmannskapene og de frivillige som arbeider med å slukke brannene i Sverige. Vi ønsker derfor å kunne bidra med vår kompetanse gjennom å hjelpe til med å ivareta disse menneskene, sier hun.

30 skogbranner i Sverige

Svensk Røde Kors er tilstede ved flere av skogbrannene, og bistår brannmannskapene og de rammede. De hjelper til i slukningsarbeidet, deler ut mat, vann og andre ting som trengs, og bistår de som er evakuerte. I tillegg jobber de flere steder med å koordinere de flere tusen frivillige som spontant har meldt seg for å hjelpe.

Skogbrannene i Sverige har nå pågått i to uker. Det er rundt 30 skogbranner for øyeblikket, og flere av dem lar seg ikke slukke på nåværende tidspunkt.

Røde Kors var også involvert i skogbrannene her i Norge forrige helg, og har bistått brannmannskapene med etterslukking, transport og logistikk og med å gjøre arbeidet lettere gjennom å levere mat og lignende. Til sammen bistod over 100 mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps i brannene i Telemark, Oppland, Akershus og Buskerud. Røde Kors er fortsatt i beredskap her hjemme så lenge skogbrannfaren vedvarer.