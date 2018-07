18 fikk bot i kontroll på Støren

Nyheter

– Det ble en kortanmeldelse for usikret barn i bilen, en avskiltning, og et bruksforbud på grunn av for brede felger i forhold til dekk, sier Frantzen.

Morten Frantzen er kontrolleder ved utekontrollen under Statens vegvesen på Sandmoen. Han reagerer på at det ble utstedt så mange reaksjoner på beltebruk, og kommer med en oppfordring.

Dårlig bilbeltebruk

– Når du får 18 gebyr på 332 kontrollerte, så er det ganske mye. Da er det for dårlig bruk, konstaterer Frantzen.

Statens vegvesen opplyser at de holdt kontroll under brua ved skolen, og ved Støren Bilsenter i går. Her ble det flere reaksjoner, og mange ble kontrollert.





Avglemt belte: 1.500,-

– Det var en helt normal kontroll, men det var overraskende mange gebyr. Som regel så er det at de bare skal en snartur til butikken, og tenker ikke noe over det. Det hjelper ikke så mye når de blir tatt, og det blir kostbart. Det koster 1.500,- å glemme beltet, sier Frantzen.

I ett tilfelle fikk en personbil bruksforbud på grunn av at dekkene var smalere enn felgen, og vegvesenet la ned bruksforbud på kjøretøyet. Vedkommende ble nødt til å parkere bilen, fordi bilen ble sett på som trafikkfarlig.

– Det ble ikke noen bot, men det ble bruksforbud, forteller kontrollederen.





Én ble avregistrert

Frantzen opplyser videre at et kjøretøy ble avregistrert på stedet, fordi vedkommende hadde glemt av EU-kontroll. Videre poengterer kontrollederen at det ble utstedt vel mange gebyr, og han reagerer på moralen ved beltebruk.

– Bruk bilbeltet, tenk trafikksikkerhet. Du berger livet på det, avklarer Frantzen.