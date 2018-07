Må selge to leiligheter i høst

Nyheter

10 av 24 leiligheter i første byggetrinn i Melhustunet er solgt. Det må selges to til for at byggingen skal starte.

– Avtalen med de ti som har kjøpt er byggestart 1. november. Det betyr at vi må selge to leiligheter til, men det skal vi klare, sier avdelingsleder Johan Ofstad i Heimdal Eiendomsmegling på Melhus.

Melhustunet kan få byggestart til høsten Byggestart for første byggetrinn i Melhus-tunet er like om hjørnet, hvis det går slik Mehustunet utviklingsselskap håper.

Interaktivt kart Her er boligene som kostet over 5 millioner 20 ganger så mange dyre boliger i Melhus som i Midtre Gauldal.

Sentral beliggenhet

Melhustunet ligger i Melhus sentrum, på det som har blitt omtalt som «indrefileten». Området er i dag kornåker, og ligger mellom jernbanelinja og E6 i den sørlige delen av sentrum. Leilighetene i første byggetrinn er mellom 38 og 89 m², og prisen er satt mellom 2.290.000 og 5.750.000 kroner. Leilighetsblokka blir på fem etasjer, og leiligheter får innglasset veranda for å forlenge sommeren.

– Leilighetene som er solgt ligger i alle kategorier. Det betyr at det også er leiligheter i alle kategorier ledig, sier Ofstad. I alt er det planlagt 150–170 leiligheter og en egen næringadel på området.

Melhustunet kan få byggestart til høsten Byggestart for første byggetrinn i Melhus-tunet er like om hjørnet, hvis det går slik Mehustunet utviklingsselskap håper.

For mange leiligheter

Det er en stund siden leilighetene i Melhustunet ble lagt ut for salg. Ofstad forteller at markedet for leiligheter har vært litt tregt.

– Vi har hatt en overetablering av leiligheter på Melhus, og markedet har hatt en liten down. Men nå er det på tur opp igjen, sier Ofstad. For familieboliger har situasjonen imidlertid vært en annen.

– På Melhus mangler det familieboliger, og de vi har hatt for salg har gått som hakka møkk, sier Ofstad. Han poengterer at dette også gir seg utslag på tomteprisene.

– Det er ikke uvanlig at tomtene går for 2–3 millioner kroner. Det er jo nesten trondheimspriser, sier megleren. Han har noen spennende prosjekter på gang, men holder kortene tett til brystet.

– Kan du fortelle hva slags type boliger det er snakk om?

– Det er familieboliger i Melhus sentrum pluss-minus, sier Ofstad.