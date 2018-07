Kranglet om knust speil ved bensinstasjon

Nyheter

Klokka 00.32 natt til onsdag fikk politiet melding om en krangel mellom to sjåfører i forbindelse med at et speil var knust på en bil ved Circle K på Lundamo.

Det var en utenlandsk mann som kjørte lastebil og en dame fra nord i Trøndelag med personbil som var uenige.

Politiet kjørte til stedet og hjalp partene med å fylle ut skademelding.

Dette opplyser Ole Petter Ustad, seksjonsleder ved forebyggende- og patruljeseksjon ved Stasjon sør.

