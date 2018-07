Nye brannmenn fra Gauldalen fortsetter innsatsen i Sverige

Nyheter

Skogbrannene i Sverige fortsetter med uforminsket styrke og mannskapet fra Gauldal Brann og Redning er fortsatt med i det omfattende slukkingsarbeidet.

Mandag foretok brannmenn fra Melhus og Midtre Gauldal et vaktskifte. Fem personer reiste hjem til Gauldalen og ble erstattet med like mange. To av personene som har blitt satt inn i styrken kommer fra Surnadal.

- Vi forsøker å ha utskifting av mannskapet hver fjerde dag. Det er behov for å ha minst fire-fem brannmenn på plass hele tida, sier brannsjef Arild Karlsen i Gauldal Brann og Redning til Trønderbladet.

- Brannområdet ser ut som et månelandskap Det sier Gjermund Eid i Gauldal brann og redning som kjemper mot flammene i Sverige.

Slukker småbranner

Innsatsleder Tore Laugtug i Stjørdal Brann og Redningstjeneste har tatt over som leder for de trønderske styrkene etter Ole Johan Kiplesund. Tirsdag ettermiddag kan han fortelle at de nå er 45 brannmenn fra Trøndelag på plass i Sverige.

- Alle styrkene våre er per dags dato samlet i nærheten av Sveg. Vi er inndelt i fire forskjellige teiger og mannskapet går tolvtimersskift, opplyser Laugtug.

- Hvordan er situasjonen der dere er nå?

- Det er 30 grader, tørr luft og moderat med vind. I hovedsak går jobben vår ut på å slukke små branner som blusser opp igjen, sier stabsjefen.

Får skryt av svenskene

Brannmenn fra Trøndelag står til disposisjon for den svenske redningsledelsen i Østersund.

- Det er de som bestemmer hva vi skal gjøre. Vi tar time for time og dag for dag, forteller Laugtug.

Innsatsen til mannmannskapet fra Norge blir godt lagt merke til hos våre naboer.

- Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra offisielt hold og fra sivilbefolkningen. Det er tydelig at de setter pris på at vi er der, sier han.