Unngå å bli lurt av leiebilselskapene

Nyheter

– Det er spesielt viktig hvis man leverer utenfor åpningstid, sier Halsos.

Martin Skaug Halsos er kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet og forklarer at de helt generelle forsikringene man må sørge for å ha ved lån av leiebil er ansvar, kasko og tyveriforsikring. Under ansvarsforsikringa inngår dekning ved personskader og materielle skader, samt skader en måtte påføre andre. Tyveriforsikringa dekker deg dersom noen stjeler bilen, og kaskoforsikringa dekker skadene en måtte påføre bilen.





– De store aktørene som Hertz, Avis, Budget, Europcar og Sixt garanterer at disse forsikringene alltid er inkludert når du leier bil fra deres norske nettside i EU/EØS og USA, forteller Halsos.

Dobler leiebilprisen

Kasko og tyveri har gjerne dyre egenandeler, og forsikringen mot denne egenandelen, som kalles SCDW (Super Collision Damage Waiver) på fagspråket, er også ganske dyr, forklarer Forbrukerrådet.

– Det er ofte denne forsikringen som forbrukerne føler seg presset til å kjøpe, og som gjerne dobler prisen på leiebilen. Vi anbefaler alle å sjekke kredittkort, reiseforsikring og NAF-medlemskapet for å se om du allerede har en slik forsikring og slipper å kjøpe fra leiebilselskapet. Unngå dobbeltforsikringer – det koster bare mer, og man blir ikke bedre dekket, sier Halsos.





Leiebilselskapenes rettigheter

Leiebilselskaper skal ikke belaste registret kort i ettertid for påståtte skader. Forbrukerrådet forklarer at leiebilselskapene kun har lov til å belaste ditt kort for småbeløp, som parkeringsbøter i ettertid.

– Forbrukere skal få mulighet til å bestride skadekrav. Blir de allikevel trukket og ikke kommer noen med utleier kan de forsøke kortreklamasjon for å få pengene igjen, forteller Halsos.

Bilforsikringer i utlandet

Det er store variasjoner i henhold til hvordan bilforsikringer fungerer i andre land. I Norge følger forsikringen bilen og ikke sjåføren, så med mindre man har brutt forsikringsvilkårene på noe vis, så vil man være dekket uavhengig hvem som kjører bilen.

– I USA derimot så kan forsikringene følge sjåføren og ikke bilen, så der kan man potensielt havne i en situasjon der man ikke er dekket hvis man låner en privat bil, sier Halsos.

Ta forbehold før reisen

I utgangspunktet skal reiseforsikring dekke uhell og sykehusopphold. Hvis man imidlertid ønsker å gjøre noe litt annerledes på reisen sin, for eksempel å klatre opp Kilimanjaro eller hoppe i strikke, så dekker ikke nødvendigvis vanlig reiseforsikring slikt.

– Det kan være veldig lurt å dobbeltsjekke forsikringen sin før man drar hvis man planlegger noe som er litt ekstremt på reisen, avklarer Halsos.