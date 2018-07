- Den reisendes eget ansvar

Nyheter

- Den reisende må selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha dekkende reiseforsikring, tilstrekkelig midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid, og visum der dette er nødvendig, sier Siri Svendsen ved Utenriksdepartementet.





Svendsen er kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt for utenriksministeren. Hun opplyser at en selv står ansvarlig for å undersøke alt ved reise til utlandet. Videre forklarer Utenriksdepartementet at den reisende alltid bør sette seg inn i og forholde seg til lokale lover, regler, normer og skikker som er annerledes enn i Norge. Departementet henviser videre til informasjon som er tilgjengelig ved UDs reiseinformasjon på regjeringen.no.





- Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere til å registrere sin reise til utlandet på www.reiseregistrering.no. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende reisende norske borgere informasjon på SMS eller e-post, avklarer Svendsen.