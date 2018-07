Her kan du ta en dukkert i sommervarmen

Nyheter

I Midtre Gauldal, Melhus og Skaun kryr av fine bademuligheter, alt fra forfriskende, kalde fjellvann, til sandstrender og saltvann.

Midtre Gauldal

Mange av bademulighetene ligger like ved bilvei slik at veien til et avkjølende bad ikke blir lang for barnefamilier eller for den som er dårlig til beins.

I Midtre Gauldal kommune ligger Ramstadsjøen, (ta av fra E6 og kjør fylkesveien til Hauka, og her er det tilrettelagt for bevegelseshemmede med en fin sandstrand. Skjulungen i Singsås er også tilrettelagt. Langvatnet på Garli i Soknedal har en sandstrand, og sandstrand finner du også om du går til Damtjønna fra Endalen, et sjarmerende lite vann som ligger et lite stykke fra veien.

Dessuten er Bua, spesielt sør for Enodd, kjent for sine mange, små forfriskende kulper. Dype Stille i Synnerdalen er den beste for bading, og det er også fint å bade i elva ved Hognarasten. Sistnevnte sted er godt egnet for barn.

Det er også mulig å bade i Gaula, men dette anbefales ikke da det kan være overraskende dype kulper og sterk strøm.

Melhus

I Melhus kan du ta en svalende dukkert både i salt- og ferskvann.

På Øysand, som ligger ved E39, finnes det ei lang og barnevennlig strand. Ved stranda ligger en campingplass med kiosk og en liten kafé. Her er det også sanitæranlegg, griller og ballplass.

Badestranda ved Svorksjøen finner du på Hølonda. Sjøen ligger både i Melhus, Meldal og Orkdal kommuner, og hit kommer du deg for eksempel ved å kjøre fylkesveg 708 fra Melhus sentrum. Sjøen er langgrunn og dermed barnevennlig, og blir fort varm om sommeren. Ved Svorksjøen ligger det en kiosk, sanitæranlegg og ballplass.

Gaustadvatnet på Hølonda er også en mulighet, og det går sti fra Korsvegen sentrum til badebrygga. Her er det gapahuk der en kan raste.

Storvatnet ligger tre kilometer fra Lundamo, og du kommer deg dit ved å ta av ved skiltet mot Lyngen fra E6. Her er det fine rasteplasser, ildsteder, flytebrygge, lavvo og en flott sti.

Gaula renner også gjennom Melhus, men er altså ikke anbefalt på grunn av sterk strøm og farlige kulper.

Skaun

Grønneset ved Ånøya er en populær badeplass, som ligger i Skaun kommune, men som brukes flittig også av folk fra Melhus. Dette fine stedet, med grønn plen og gode lekemuligheter, flytebrygge og grillhytte, finner du ved å følge fylkesvei 708, omtrent 14 kilometer fra Melhus sentrum.

Sagberget er også populært, og ligger ved Ånøya (følg fylkesveg 708). Her er det også mulig å fiske og det er fint å raste på stedet.

Buvikfjæra er et fint sted å avkjøle seg på varme sommerdager, med saltvann og sandstrand, rett ved Buvika sentrum.

Laugen har flere fine badeplasser, men den fineste ligger i Eggkleiva. Her fylles stranda fort opp med ungdom og barnefamilier, så snart sola begynner å varme.

Nydammen er en lett tilgjengelig badeplass noen hundre meter fra boligfeltet på Ilhaugen i Buvika. Femtidammen har bunnen av sand og stein, og det er flere egnete badeplasser rundt hele vannet.

I Viggja, på veien mot Orkanger langs fylkesveg 800, finner vi stranda på Tråsåvika camping og Grønlandsskjæret – begge to ettertraktete badeplasser med saltvann. I Tråsåvika er det også åpen kiosk med enkel middagsservering på sommers tid, mens Grønlandsskjæret har et flott stupetårn.