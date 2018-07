Andres er valgt ut til å fullfører videregående på internasjonal skole

Nyheter

Etter sommeren reiser Andres Foroud Heybaran fra Melhus til den internasjonal skolen UWC Red Cross Nordic i Flekke i Sogn og Fjordane.

Melhusgutten skal fullføre videregående skole sammen med elever fra hele verden.

Fred og forståelse

UWC Red Cross Nordic er en internasjonal skole som er forankret i nordiske verdier og vektlegger miljøspørsmål, humanitært arbeid og friluftsliv. Skolen åpnet i 1995 i samarbeid med Røde Kors og ligger idyllisk til i enden av en fjord i Fjaler kommune på Vestlandet. Dronning Sonja er skolens høye beskytter, opplyser skolenettverket UVC Norge i en pressemelding.

Skolen i Flekke er en del av United World Colleges (UWC), som er et nettverk av skoler i 17 ulike land. Felles for alle skolene er at de jobber for å fremme fred og forståelse gjennom utdanning og at elever fra ulike kulturer lærer sammen.

To år

UWC Norge sender i samarbeid med Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 41 norske elever til UWC-skolene, hvor de studerer med elever fra hele verden. Norske elever kan søke om opptak til UWC i første år av videregående skole. Etter to år får elevene diplomet International Baccalaureate som er internasjonalt anerkjent ifølge pressemldingen fra UWC Norge.

– Et opphold på en UWC-skole åpner ikke bare dørene for studier ved prestisjetunge universiteter i hele verden, det gir også elevene en sterk forståelse av andre kulturer og et helt unikt nettverk av venner over hele verden, sier leder Elizabeth Sellevold i UWC Norge.