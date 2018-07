Sommer og sol i Gauldalen

Nyheter

På tirsdag møtte vi på Ellen Nyhus Røsbjørgen, Emma-Sofie Aasnes Bye, Kent, Lisa, Luyen og Phuong Ha benyttet en av dagene på Storvatnet ved Lundamo. Familien Ha tok en dagstur, mens Ellen og Emma-Sofie hadde slått opp et telt. Jentene fra Ler syntes det var fint å kunne søke ly i teltet, da det kom noen lokale regnbyger forbi. Familien Ha nøyde seg med en dagstur til Storvatnet, i tillegg forklarer de at de også skal til Hitra og Kristiansund.





– Der skal vi fiske og være på hytta, sier pappa Luyen Ha.

Familien kommer opprinnelig fra Vietnam, men har vokst opp på Lundamo. De er alle enige om at trønderværet er godt nok til å bare kunne tilbringe sommeren her hjemme.





– Været er kjempebra, konstaterer mor Phuong Ha.

Mens familien Ha fra Lundamo koste seg på tur, ble også Emma-Sofie og Ellen fra Ler med på badinga. Emma-Sofie forklarer at hun bare har spist to is i løpet av sommeren, ellers har hun vært i utlandet.





– Jeg har vært i Polen, sier hun.

Samtidig opplyser Emma-Sofie Aasnes Bye at hun er ni år gammel, men blir ti i oktober. Venninna Ellen Nyhus Røsbjørgen forklarer at hun har vært i Sverige, og snart skal på sydentur til Kroatia.





– Jeg skal feire bursdag i august. Da blir jeg ti år, forteller Røsbjørgen.





Hva synes du om badetemperaturen?

– Det er varmt nede i vannet, men kaldt over. Og i sta var det over 30 grader, konstaterer hun.





På Kvål er badetemperaturen varmere. Kenneth Losen tilbringer starten på sommeren hjemme og tok med familien til sine foreldres badebasseng.





- Jeg skal bruke ferien på å sysle litt hjemme, og være litt på stranda, sier han.Videre forklarer Losen at han har ordnet seg med campingvogn, og er klar for å slappe av, men avviser å ha spist mye is.

– Jeg har bare spist to is, humrer han.





Han skal ta med seg Oda på ett år, og Malin som snart fyller tre år. Losen forklarer at de skal ta en tur til Sveastranda som ligger ved Mjøsa, her vil de grille og bade.

– Dette blir bra, sier han.