Søk etter mulig omkommet ved elv i Trøndelag ble avsluttet

– Vi har bistått i leteaksjonen, men den ble avsluttet, sier Maria Pile Svåsand som er kommunikasjonsrådgiver i Røde Kors.

Røde Kors opplyser videre at mannskaper fra Røros hjelpekorps bisto i søket. Øystein Thorsen er korpsleder i Røde Kors Røros, og sier til Trønderbladet at de ikke hadde noen utfordringer med søket ut fra værforholdene.

– Det har bare vært noen regnbyger innimellom, sier han.





Funn ved en bru

Thorsen beskriver at funnet av fiskeutstyret befinner seg langs en lokal vei i et område ved et hyttefelt. Viola Elvrum ved operasjonssentralen forklarer at funnstedet er ved Vikabrua, som er i nær tilknytning til Vikaveien ved Glåmos. Videre opplyser Elvrum at de ble varslet om det forlatte utstyret ved 23-tiden tirsdag kveld.

– Vedkommende sa at han først hadde sett utstyret ved 11-tiden tirsdag morgen. Vi har hatt flere meldere, det var blant annet en som meldte inn til oss at han hadde sett en person i området, men det er uavklart om det hadde noen sammenheng, forteller Elvrum.

Fiskeutstyr og lesebriller

Politiet opplyser at det har blitt gjort funn av en fiskestang, slukskrin, et par briller og en fiskeveske. Samtidig bekrefter operasjonssentralen at søket er avsluttet, og at det var Røde Kors som gjennomførte søk etter en mulig omkommet i området onsdag kveld.

– Jeg vil tro noe av utstyret fortsatt ligger igjen på stedet. Vi har tatt med noe av det for å sikre det for biologisk materiale, det er også tatt bilde og sikret bevis, sier Elvrum.

- Noen kjente igjen utstyret

Bevissikringa skal være tatt hånd om av lokalt politi, og de skal opprette en undersøkelsessak. Elvrum opplyser videre at det er kartlagt at noen kjenner til noe av utstyret som politiet har avfotografert på stedet. En kilde politiet har snakket med, har forklart at noe av utstyret kan tilhøre han.

– Personen har sjekket utstyret, og kjente igjen noe. Men han kjente ikke igjen fiskestangen, sier Elvrum.

La fra seg utstyret

Ifølge Elvrum skal det også være en person som har dratt kjensel på fiskeveska, og at deler av innholdet kan tilhøre han. Videre har politiet fått opplyst at vedkommende hadde med seg utstyret på fisketur, og hadde lagt det fra seg. Da han kom tilbake, så var tingene borte.

– Det er litt merkelig, erkjenner Elvrum.

Politiet kan ikke si noe om utstyret kan stamme fra utlandet eller ei. Ut fra alle opplysningene som har kommet frem i saken, så har de valgt å avslutte søket permanent.

Avsluttet permanent

– Det er ingen som er meldt savnet, og vi har ingen flere spor å gå etter. Saken er avsluttet, med mindre det kommer frem nye spor i saken, sier Viola Elvrum.

Politiet forklarer at de har mottatt opplysninger om at det er en del strømmer i elva ved funnstedet. Her skal det også være en demning i begge endene. Videre har det også blitt utført en tømming av demningen.

Tappet demningen

– Store deler av demningen har blitt tømt for vann, men det ble ikke oppdaget noe. Brannvesenet skal også ha brukt et kamera under vann, det ble heller ikke påvist noe der, forteller Viola.

Dersom noen har kjennskap til fiskeutstyret, eller hvem som kan ha drevet fiske ved Vikabrua, bes de kontakte politiet på 02800. Rørosnytt skriver at hjelpekorpset søkte i Glomma ved Glåmos fra 15.00-19.00 onsdag.

– Ut fra alle opplysningene vi har er det vurdert dit hen, at vi nå ikke har mer å gå på, avslutter Elvrum.