Kommunen vil hjelpe flere inn på boligmarkedet

Nyheter

Melhus kommune har overtatt prosjektet Strandvegen 31 og øker nå andelen kommunale gjennomgangsboliger. Det er HAW Entreprenør som har stått for oppføringen av boligkomplekset, og entreprenøren og Bygg og eiendom har samarbeidet om materialvalg og utforming. Bygget inneholder åtte leiligheter og to hybler. Leilighetene er fordelt på to toroms, fire treroms og to fireroms leiligheter, i tillegg kommer hyblene. Alle leilighetene har veranda eller platting, parkeringsplass i carport, varmepumpe og sportsbod. Uteområdet er universelt utformet slik at mennesker med funksjonsnedsettelse kan bo i første etasje. Husleien vil variere mellom 6000 og 10.000 kroner ut fra enhetens størrelse og innhold, og da er tv og internett inkludert i husleien.

Prosjektet Strandvegen 31 har en avtalepris på 24 millioner kroner og er finansiert med støtte fra Husbanken, fondsmidler salg av kommunale boliger og bevilgningssak til kommunale boliger igjennom kommunestyret.

En hjelp inn på boligmarkedet

Å fremskaffe egen bolig er et privat ansvar, men kommunen bistår de som ikke mestrer boligmarkedet. Boligene i Strandvegen 31 er gjennomgangsboliger og skal benyttes til vanskeligstilte på boligmarkedet. Da får man bolighjelp i tre år, samtidig som leietakerne innleder et samarbeid med kommunen og NAV. Leietakere med krav om bostøtte vil få dette under leieforholdet. Målet er egen boligkarriere innen leieperioden der man kan delta i det private boligmarkedet, leie eller eie.

Innflytting i august

Melhus kommune ved Bygg og eiendom ser frem til å ta i bruk de nye boligene, skriver Tor Ingar Skjelvan Verstad i en pressemelding. Innflytting vil skje fra august. Fra et boligsosialt perspektiv øker nå kommunen sin boligmasse, altså boliger av god kvalitet, energieffektive boliger og en beliggenhet som gjør at leietakerne kan få tett og god oppfølging under leieforholdet. Bygget vil få egen driftsleder og bo- og boligveileder.