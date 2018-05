Ny stenging av E6 i Soknedal

Nyheter

– I forbindelse med at vi bygger ny E6 gjennom Soknedal, må vi i sørenden av anleggsområdet ta ned en høy og bratt fjellskjæring. Denne skjæringa er utfordrende å håndtere. Derfor må vi stenge vegen en kort periode, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

E6 sør for Soknedal blir dermed stengt i opptil én time tirsdag 22. mai fra klokka 22.45 til 23.45. Den påfølgende timen etter at stenginga vil det bli kortere stans av E6-trafikken for opprydding, sikring av skjæring og utsetting av rekkverk.

Det er ingen lokale omkjøringsmuligheter i området. Omkjøring via fv. 700 og E39 blir skiltet på Berkåk, Orkanger og Klett. Det kan også bli aktuelt å stenge E6 i opptil en time torsdag 24. mai i tidsrommet fra 22.45 til 23.45, avhengig av hvordan arbeidet med å ta ned skjæringa går.