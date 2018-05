Lei av hundeskitt

Nyheter

– Det er mange hunder og hundeeiere i Melhus, og det synes jeg er bra. Men det har seg dessverre slik ikke alle tar med seg hundeskitten og legger den i avfallsdunker. Det er også slik at det ligger igjen hundeskitt i plastposer rundt omkring i bygda, og dette gjelder ikke bare på Hovin, sier Svein Hovin (Ap).

Hovin forteller at det kommer fram mye hundeskitt nå som det er vår, og at det ikke er bra at hundeskitten bare blir liggende slik at for eksempel unger tramper oppi den. Under møtet i komité for teknikk og miljø 14. juni vil han ta opp problemet i form av en interpellasjon. I den reiser han spørsmålet om det er noe kommunen kan gjøre for å få hundeeiere til å legge hundeskitten i avfallet og ikke la den ligge på vei og sti samt la hundeposer bli liggende igjen etter lufteturen. Noen av hundeposene henges opp i trær og blir aldri tatt med hjem av hundeeieren.

Forslaget fra Svein Hovin er at kommunen kan sette opp noen søppeldunker på alle de sju tettstedene i kommunen. Om kommunen ikke kan gjøre noe, kan Envina være aktuell å spørre, mener Hovin.

– Det skal ikke så mye til for å få en bedring, mener Hovin.